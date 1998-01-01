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Заева Елена Валерьевна
5.4
2
Заева Елена Валерьевна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1998г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница им. В.М. Истомина
ул. Тургенева, 45
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
2 отзыва
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