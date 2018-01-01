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  3. Загузова Анастасия Дмитриевна
Загузова Анастасия Дмитриевна
6.0
0

Загузова Анастасия Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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