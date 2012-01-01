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  3. Захаров Дмитрий Сергеевич
Захаров Дмитрий Сергеевич
6.0
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Захаров Дмитрий Сергеевич

Хирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Хирургия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Вторичный приём детей
Хирург
По запросу
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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