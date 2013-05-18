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Захарова Наталья Владимировна
6.2
1
Захарова Наталья Владимировна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, терапия. Сертификат: 18.05.2013 - до 17.05.2018
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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