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Заволовская Зинаида Александровна
6.0
0
Заволовская Зинаида Александровна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Благовещенский Государственный Медицинский институт, Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Терапия, 2016 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
0 отзывов
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