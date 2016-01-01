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  3. Заволовская Зинаида Александровна
Заволовская Зинаида Александровна
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Заволовская Зинаида Александровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский институт, специализация "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
  • Благовещенский Государственный Медицинский институт, Интернатура по специальности "Терапия", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Терапия, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
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