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Зиненко Надежда Константиновна
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0
Зиненко Надежда Константиновна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Аллергология Иммунология, 2013 г.
ИПКСЗ, Аллергология Иммунология, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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