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Золочевская Ольга Николаевна
6.0
0
Золочевская Ольга Николаевна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский ГМИ, педиатрия, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
0 отзывов
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