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Зоткин Максим Алексеевич
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Зоткин Максим Алексеевич

Рентгенолог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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