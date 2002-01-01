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Зоткин Максим Алексеевич
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Зоткин Максим Алексеевич
Рентгенолог
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Консультация взрослых
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