Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Зыблева Наталья Александровна
6.0
0
Зыблева Наталья Александровна
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пиотрович
Инна Павловна
Гастроэнтеролог
,
Инфекционист
,
Педиатр
,
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Когут
Ирина Дмитриевна
Окулист (офтальмолог)
,
Зав. отделением
,
Врач ультразвуковой диагностики
,
Пластический офтальмохирург
6.4
3
Записаться
Назаренко
Алла Анатольевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
,
Зав. отделением
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...