Детский Анестезиолог-реаниматолог во Хабаровске

Детские врачи. Анестезиолог-реаниматолог обеспечивает безболезненность и безопасность для пациента во время хирургической операции, а также его безопасность после операции.



Учитывая хронические заболевания, анализы, состояние здоровья пациента врач подбирает состав и дозировку обезболивающих препаратов. Делает общую и спинальную анестезию, проводит реанимацию, чтобы в кротчайшие сроки вернуть больного к жизни.



Анестезиологи-реаниматологи Хабаровска, отвечают за Ваше благополучие во время проведения хирургических вмешательств, и делают проведение операции комфортной и безопасной для больного.



Кроме этого, в сферу деятельности анестезиолога-реаниматолога входит:

- проведение реанимационных мероприятий;

- установка временного кардиостимулятора;

- искусственная вентиляция легких.



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