Детский Нефролог во Хабаровске

Детские врачи. Нефролог диагностирует, лечит любые почечные болезни и занимается их профилактикой. Данные специалисты не лечат болезни, требующие хирургического вмешательства.



Нефрологи Хабаровска специализируются на следующих болезнях:

- мочекаменная болезнь;

- поражение почек лекарствами;

- почечная недостаточность;

- пиелонифрит;

- поликистоз почек;

- нефрит;

- дисплазия почек;

- семейные нефропатии.



Обязательно посетить нефролога в Хабаровске следует, если:

- изменился запах и цвет мочи;

- мочеиспускание вызывает боль;

- ночные мочеиспускания у ребенка старше четырех лет;

- появилась кровь в моче;

- при почечных коликах;

- при наличии мочевых инфекций.



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