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  3. Якушенко Светлана Борисовна
Якушенко Светлана Борисовна
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Якушенко Светлана Борисовна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
  • Высшее. Хабаровский Государственный Медицинский Институт, специализация педиатрия. Интернатура: специализация «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология. Педиатрия. Дополнительные курсы: Экспертиза временной нетрудоспособности.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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