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Якушенко Светлана Борисовна
6.0
0
Якушенко Светлана Борисовна
Неонатолог
,
Педиатр
Стаж 34 года
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Информация о враче
Образование
Высшее. Хабаровский Государственный Медицинский Институт, специализация педиатрия. Интернатура: специализация «Педиатрия».
Курсы повышения квалификации
Неонатология. Педиатрия. Дополнительные курсы: Экспертиза временной нетрудоспособности.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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