Детский Психотерапевт во Хабаровске

Детские врачи. Психотерапевт – это такой специалист, занимающийся лечением заболевания психики , которые связаны со стрессами, детскими травмами, наследственной предрасположенностью и особенностью которых является отсутствие различного рода травм и поражений головного мозга серьезных масштабов.



Психотерапевты занимаются лечением таких болезней и состояний как:

- бессонница, психоз, алкоголизм, анорексия, шизофрения, депрессия, апатия, синдром хронической усталости, избавление от вредных привычек, мания величия, избавление от различного рода зависимостей, чрезмерная тревожность.



Поводом для посещения психотерапевта может послужить такие состояния как:

- безразличие; - душевное или физическое расстройство;

- равнодушие к ситуациям;

- истерика;

- желание избавиться от вредных привычек;

- депрессия;

- при проблемах в семье;

- если Вы пережили горе или стресс.



Врач-психотерапевт в Хабаровске может работать с людьми, переживающими временные трудности психологического характера и людьми, страдающими психическими расстройствами, используя при этом такие методы как:

- гипноз;

- психотерапия;

- арт-терапия;

- сказкотерапия;

- гештальд-терапия;

- личностно-ориентированная терапия.



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