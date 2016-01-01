Детский Рентгенолог во Хабаровске

Детские врачи. Рентгенолог – это медицинский специалист, в компетенцию которого входит постановка диагноза и выявление патологических процессов при помощи рентгеновских аппаратов.



Рентгенологи проводят обследование всего организма либо определенной системы организма.



К рентгенологу обращаются:

- при патологии ЖКТ;

- при исследовании сердечно-сосудистой системы;

- при диагностике костей сложной конструкции;

- при патологии зубов;

- при диагностике мочеполовой системы;

- при подозрении на опухоль.



Поводом для обращения к рентгенологу могут послужить такие симптомы как:

- боли в зубах;

- боли в животе;

- травмы закрытого типа;

- для выявления туберкулеза легких;

- отечность на теле;

- подозрения на развитие злокачественной опухоли.



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