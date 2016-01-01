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  3. Клапчук Игорь Леонидович
Клапчук Игорь Леонидович
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Клапчук Игорь Леонидович

Педиатр, Рентгенолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1985 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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