Возможен перевод с карты на карту.

Специалисты Центра оказывают квалифицированную наркологическую помощь на всех этапах лечения алкогольной зависимости: прерывание запоя, снятие похмелья, лечение алкогольного отравления, абстиненции любой сложности, кодирование, программирование трезвости, восстановительное лечение, психотерапия и социально-психологическая реабилитация — анонимно. В том числе вызов врача на дом.

Центр заботится о сохранении конфиденциальности всей информации, связанные обязательством врачебной тайны. Анонимность лечения при полной ответственности врача за качество и результаты терапии.

Услуги:

Консультации опытных врачей, психиатра-нарколога, невролога, психотерапевта,

Медицинское обслуживание по договору и анонимно,

Вызов врача-нарколога круглосуточно,

Прерывание запоя, детоксикация, плазмоферез,

Лечение похмельного синдрома и отравления любой сложности,

Кодирование, блокирование алкогольной зависимости, КН-терапия,

Программа "Точка Трезвости",

Комплексное лечение зависимостей, психокоррекция поведения,

Восстановительное лечение сопутствующих заболеваний,

Социальная реабилитация, психологическое консультирование.

Доктор К предлагает:

Кабинет нарколога: лечение зависимостей;

Кабинет хирургии крови: наиболее эффективный уникальный метод очищения крови — плазмаферез, применяется для лечения и профилактики более чем 200 заболеваний, в том числе гепатита В и С, сахарного диабета, цирроза, онко-процессов, для оздоровления и омоложения организма, стимуляции иммунитета, значительно снижает частоту возникновения аллергических, инфекционных и вирусных заболеваний;

Кабинет психотерапии: лечение неврозов, депрессии, последствий стрессов, конфликтов, катастроф, расстройств личности; психологическая реабилитация больных алкогольной и наркотической зависимостью.

Скорая помощь при запоях — экстренный вызов на дом круглосуточно для алкогольной деинтоксикации. Лечение амбулаторно — пребывание в палате гостиничного типа.

Кравцов Александр Васильевич — врач психиатр, психиатр-нарколог, Су Джок-терапевт. Эксперт по вопросам диагностики, лечения, профилактики алкогольной, наркотической зависимости, медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Профессиональные принципы: решение возникших проблем социально приемлемыми методами, доступными и понятными для пациента. 19 лет врачебной практики.

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