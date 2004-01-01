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Доктор К
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Доктор К

Государственная
В клинике 2 врача
Адреса
ул. Карла Маркса, 158Б
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 час, 39 минут
По предварительной записи
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  • +7 (914) 540 45 04, нарколог, психотерапевт, плазмаферез, вызов на дом, руководитель клиники
  • +7 (4212) 933 634, запись на прием
  • +7 (962) 502 63 10, запись на прием, вызов нарколога круглосуточно
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Информация

Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии. Доктор Климов А. В. и доктор Кравцов А. В.

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Врачи работающие в клинике
Кравцов Александр Васильевич

Кравцов Александр Васильевич

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 23 года
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Климов Андрей Викторович

Климов Андрей Викторович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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