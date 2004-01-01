- Главная
- Все клиники
- Доктор К
Доктор К
- +7 (914) 540 45 04, нарколог, психотерапевт, плазмаферез, вызов на дом, руководитель клиники
- +7 (4212) 933 634, запись на прием
- +7 (962) 502 63 10, запись на прием, вызов нарколога круглосуточно
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии. Доктор Климов А. В. и доктор Кравцов А. В.
Возможен перевод с карты на карту.
Специалисты Центра оказывают квалифицированную наркологическую помощь на всех этапах лечения алкогольной зависимости: прерывание запоя, снятие похмелья, лечение алкогольного отравления, абстиненции любой сложности, кодирование, программирование трезвости, восстановительное лечение, психотерапия и социально-психологическая реабилитация — анонимно. В том числе вызов врача на дом.
Центр заботится о сохранении конфиденциальности всей информации, связанные обязательством врачебной тайны. Анонимность лечения при полной ответственности врача за качество и результаты терапии.
Услуги:
- Консультации опытных врачей, психиатра-нарколога, невролога, психотерапевта,
- Медицинское обслуживание по договору и анонимно,
- Вызов врача-нарколога круглосуточно,
- Прерывание запоя, детоксикация, плазмоферез,
- Лечение похмельного синдрома и отравления любой сложности,
- Кодирование, блокирование алкогольной зависимости, КН-терапия,
- Программа "Точка Трезвости",
- Комплексное лечение зависимостей, психокоррекция поведения,
- Восстановительное лечение сопутствующих заболеваний,
- Социальная реабилитация, психологическое консультирование.
Доктор К предлагает:
- Кабинет нарколога: лечение зависимостей;
- Кабинет хирургии крови: наиболее эффективный уникальный метод очищения крови — плазмаферез, применяется для лечения и профилактики более чем 200 заболеваний, в том числе гепатита В и С, сахарного диабета, цирроза, онко-процессов, для оздоровления и омоложения организма, стимуляции иммунитета, значительно снижает частоту возникновения аллергических, инфекционных и вирусных заболеваний;
- Кабинет психотерапии: лечение неврозов, депрессии, последствий стрессов, конфликтов, катастроф, расстройств личности; психологическая реабилитация больных алкогольной и наркотической зависимостью.
Скорая помощь при запоях — экстренный вызов на дом круглосуточно для алкогольной деинтоксикации. Лечение амбулаторно — пребывание в палате гостиничного типа.
Кравцов Александр Васильевич — врач психиатр, психиатр-нарколог, Су Джок-терапевт. Эксперт по вопросам диагностики, лечения, профилактики алкогольной, наркотической зависимости, медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Профессиональные принципы: решение возникших проблем социально приемлемыми методами, доступными и понятными для пациента. 19 лет врачебной практики.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.