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Эстет Плюс
5.8
Рейтинг

Эстет Плюс

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Профессора Даниловского М.П, 29
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Макарова Алена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Алена Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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