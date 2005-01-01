- Главная
- Все клиники
- Эстетика
Эстетика
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лазерная эпиляция, косметологические услуги, аппаратный лимфодренажный массаж B-Flexy.
Подарочные сертификаты на любую сумму от 1500 руб.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре