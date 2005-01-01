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Эстетика
5.5
Рейтинг

Эстетика

В клинике 1 врач
Адреса
Хабаровск, ул. Калинина, 81
Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Лазерная эпиляция, косметологические услуги, аппаратный лимфодренажный массаж B-Flexy.

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Врачи работающие в клинике
Макаревич Ирина Евгеньевна

Макаревич Ирина Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 24 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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