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7 Военный Госпиталь Войск Национальной Гвардии
0.0
Рейтинг

7 Военный Госпиталь Войск Национальной Гвардии

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Связная, 1Б
c 8:45 до 17:45. Сейчас закрыто
Пн.
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Чт.
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Выходной
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Информация

Медицинское учреждение для военных.

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Врачи работающие в клинике
Шошкина (Колобова) Юлия Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шошкина (Колобова) Юлия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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