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- 7 Военный Госпиталь Войск Национальной Гвардии
7 Военный Госпиталь Войск Национальной Гвардии
Государственная
В клинике 1 врач
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Информация
Медицинское учреждение для военных.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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