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- ИП Сахаров В. Н.
ИП Сахаров В. Н.
В клинике 1 врач
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Информация
Консультация бесплатная.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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