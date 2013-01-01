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ИП Сахаров В. Н.
0.0
Рейтинг

ИП Сахаров В. Н.

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Истомина, 49
2-й этаж, оф. 8
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Сахаров Вячеслав Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сахаров Вячеслав Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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