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Трио
0.0
Рейтинг

Трио

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Рабочий Городок, 6
1-й этаж
c 10:00 до 17:30. Сейчас закрыто
Пн.
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Информация

Компания предоставляет услуги по лечению и протезированию зубов, а также гигиене полости рта и профилактике различных заболеваний полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Чом-Сон Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чом-Сон Юлия Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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