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Клиники Хабаровска

8 клиник
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Гематология
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Доктор Вен
6.8
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Доктор Вен
В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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Домашний Доктор
6.3
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Домашний Доктор
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Прима Медика
4.0
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Прима Медика
В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
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Саико
4.0
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Саико
В клинике 28 врачей
ул. Комсомольская, 104
Российско-японский медицинский центр.
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Дорожная клиническая больница
3.4
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Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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Мед-Арт
0.5
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Мед-Арт
В клинике 10 врачей
ул. Яшина, 38Б
Мультиспиральная компьютерная томография, узи, фунциональная диагностика, эндоскопические исследования, амбулаторно-консультативный прием специалистов, лабораторная диагностика.
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Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
5.0
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Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
В клинике 340 врачей
Государственная
ул. Прогрессивная, 2Б
ул. Прогрессивная, 6