- Главная
- Все клиники
- Гематология
Клиники Хабаровска
8 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
Записаться на приём
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
Записаться на приём
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Записаться на приём
В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
Записаться на приём
В клинике 28 врачей
ул. Комсомольская, 104
Российско-японский медицинский центр.
Записаться на приём
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
Записаться на приём
В клинике 10 врачей
ул. Яшина, 38Б
Мультиспиральная компьютерная томография, узи, фунциональная диагностика, эндоскопические исследования, амбулаторно-консультативный прием специалистов, лабораторная диагностика.
Записаться на приём
В клинике 340 врачей
Государственная
ул. Прогрессивная, 2Б
ул. Прогрессивная, 6