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Клиники Хабаровска
15 клиник
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 8 врачей
ул. Истомина, 71
Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.
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В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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В клинике 37 врачей
ул. Ким Ю Чена, 44М
Детская поликлиника: общая медицина, стоматология, ортодонтия, вакцинация, программы наблюдения малышей, УЗИ и рентгендиагностика, забор анализов. Вызов педиатра на дом.
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 15 врачей
Государственная
пер. Фабричный, 23А
пр. Трамвайный, 5А
Консультации детских специалистов: психолог, логопед, дефектолог, психиатр, психотерапевт. Подготовка к школе для будущих первоклассников и развивающие занятия для ребят от 3-х лет, исследования и экспертизы, психологические игры для взрослых.
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В клинике 26 врачей
б-р Уссурийский, 15
ул. Фрунзе, 11
Услуги детских специалистов: педиатр, лор, невролог, кардиолог, ортопед, УЗИ, ЭКГ, психолог, пульмонолог, хирург, гастроэнтеролог, мануальная терапия, физиотерапия, массаж. Собственный прививочный кабинет. Забор анализов. Выезд врача и медсестры на дом.
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В клинике 4 врача
ул. Фрунзе, 3
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В клинике 17 врачей
ул. Советская, 2
ул. Тургенева, 49
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
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