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Малышок
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Услуги логопеда и психолога. Диагностика речевого развития детей. Коррекция звукопроизношения, логопедический массаж, подготовка к школе, развитие речи у детей с ЗРР.
ИП Бычкова Г. В.
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