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Малышок
0.0
Рейтинг

Малышок

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Кубяка, 9
оф. 304
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Информация

Услуги логопеда и психолога. Диагностика речевого развития детей. Коррекция звукопроизношения, логопедический массаж, подготовка к школе, развитие речи у детей с ЗРР.

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Врачи работающие в клинике
Бычкова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бычкова Галина Викторовна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей

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