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Психологический консультационный центр
0.5
Рейтинг

Психологический консультационный центр

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Фрунзе, 3
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Бородина Юлия Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Юлия Витальевна

Логопед
Стаж 10 лет
Логопед
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Кузина Ольга Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузина Ольга Викторовна

Логопед
Стаж 14 лет
Логопед
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисова-Мизинова Яна Геннадьевна

Психолог, Директор клиники
Стаж 12 лет
Психолог, Директор клиники
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Самойлова Алина Денисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самойлова Алина Денисовна

Психолог, Дефектолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Психолог, Дефектолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей

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