Психологический консультационный центр – это частный центр, объединивший команду профессионалов в области индивидуальной и семейной психологии, детской и подростковой психологии и психотерапии, нейропсихологии, неврологии, логопедии, педагогики и детской психиатрии.

Работа основана на лучшем опыте российских, немецких и американских психологов и психотерапевтов. Специалисты центра являются членами Российских и Международных ассоциаций психотерапии, регулярными участниками Международных конгрессов и образовательных программ.

Основные направления работы центра:

Направление индивидуального и семейного консультирования:

Психологическое сопровождение беременных;

Семейные и детско-родительские отношения;

Консультирование супружеских пар;

Страхи, тревоги, фобии;

Психосоматические расстройства;

Переживание критических ситуаций;

Кризисные состояния;

Стрессовые расстройства;

Разрешение конфликтов;

Восстановительное обучение, психологическая реабилитация после инсультов, черепно-мозговых травм, опухолевых процессов головного мозга, восстановление утраченных функций (речь, память, двигательные функции).

Направление детской и подростковой психологии:

Трудности взаимоотношений ребенка с окружающим его миром (родители, сверстники);

Возрастные особенностей развития;

Расстройства поведения и настроения (тревожность, гиперактивность, импульсивность, агрессивность);

Развитие психических процессов ребенка (мышление, речь, память, внимание);

Развитие способностей ребенка (аккуратность, послушание, открытость, терпение и.т.п.);

Психосоматические расстройствах (нарушение сна, энурез, энкопрез, логоневроз и.т.д.);

Детские страхов;

Переживание ребенком психотравмирующих ситуаций;

Психолого-педагогическая диагностика и коррекция (готовность к школе, успеваемость, адаптация);

Нейропсихологическая диагностика и коррекционная работа;

Логопедическая диагностика и коррекция нарушений развития речи. ;

Особенностей развития (неврологические синдромы, задержка/нарушение психического развития);

Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с трудностями аутистического спектра.

Занятия ведутся в индивидуальном и групповом формате

Направление бизнес консультирование и тренингов: