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Психологический консультационный центр
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Психологический консультационный центр – это частный центр, объединивший команду профессионалов в области индивидуальной и семейной психологии, детской и подростковой психологии и психотерапии, нейропсихологии, неврологии, логопедии, педагогики и детской психиатрии.
Работа основана на лучшем опыте российских, немецких и американских психологов и психотерапевтов. Специалисты центра являются членами Российских и Международных ассоциаций психотерапии, регулярными участниками Международных конгрессов и образовательных программ.
Основные направления работы центра:
Направление индивидуального и семейного консультирования:
- Психологическое сопровождение беременных;
- Семейные и детско-родительские отношения;
- Консультирование супружеских пар;
- Страхи, тревоги, фобии;
- Психосоматические расстройства;
- Переживание критических ситуаций;
- Кризисные состояния;
- Стрессовые расстройства;
- Разрешение конфликтов;
- Восстановительное обучение, психологическая реабилитация после инсультов, черепно-мозговых травм, опухолевых процессов головного мозга, восстановление утраченных функций (речь, память, двигательные функции).
Направление детской и подростковой психологии:
- Трудности взаимоотношений ребенка с окружающим его миром (родители, сверстники);
- Возрастные особенностей развития;
- Расстройства поведения и настроения (тревожность, гиперактивность, импульсивность, агрессивность);
- Развитие психических процессов ребенка (мышление, речь, память, внимание);
- Развитие способностей ребенка (аккуратность, послушание, открытость, терпение и.т.п.);
- Психосоматические расстройствах (нарушение сна, энурез, энкопрез, логоневроз и.т.д.);
- Детские страхов;
- Переживание ребенком психотравмирующих ситуаций;
- Психолого-педагогическая диагностика и коррекция (готовность к школе, успеваемость, адаптация);
- Нейропсихологическая диагностика и коррекционная работа;
- Логопедическая диагностика и коррекция нарушений развития речи. ;
- Особенностей развития (неврологические синдромы, задержка/нарушение психического развития);
- Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с трудностями аутистического спектра.
Занятия ведутся в индивидуальном и групповом формате
Направление бизнес консультирование и тренингов:
- Коучинг;
- Тренинги;
- Кадровый аудит;
- Стратегические проекты развития системы управления.