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  3. Акимов Александр Валерьевич
Акимов Александр Валерьевич
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Акимов Александр Валерьевич

Стоматолог-ортопед, Директор клиники
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Алекс-Дент
ул. Вяземская, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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