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Видякин Антон Вячеславович
6.3
8

Видякин Антон Вячеславович

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Работа с артикулярами, 2011 г.
  • Протезирование телескопическими протезами, 2011 г.
  • Participation in the world dental implant symposium 2013 in Moscow, 2013 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • Член стоматологической ассоциации России (СтАР)
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
8 отзывов

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