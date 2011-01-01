Видякин Антон Вячеславович

Профессиональные навыки: восстановление и протезирование зубов коронками из оксида циркония, цельнокерамическими, металлокерамическими коронками. Все виды протезированивания на дентальных имплантатах, в том числе при полном отсутствии зубов. Эстетическая реставрация зубов с помощью виниров. Микропротезирование с помощью керамических вкладок. Функциональная диагностика при заболеваниях челюстно-лицевой области. Цифровое планирование и моделирование лечения.