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Каплун Алексей Дмитриевич
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Каплун Алексей Дмитриевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания.
Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая" от 11 ноября 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Мастерство протезирования". 2014 г.
Базовый курс ортопедический протокол Implantium & SuperLinе, 2017 г.
Прогрессивный курс "Протезирование на имплантах", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
0 отзывов
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