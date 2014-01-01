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Каплун Алексей Дмитриевич
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Каплун Алексей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1998 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая" от 11 ноября 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Мастерство протезирования". 2014 г.
  • Базовый курс ортопедический протокол Implantium & SuperLinе, 2017 г.
  • Прогрессивный курс "Протезирование на имплантах", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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