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  3. Александрова Юлия Григорьевна
Александрова Юлия Григорьевна

Александрова Юлия Григорьевна

Психолог, Телесно-ориентированный психотерапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу

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