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Александрова Юлия Григорьевна
Александрова Юлия Григорьевна
Психолог
,
Телесно-ориентированный психотерапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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