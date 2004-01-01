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  3. Колесникова Галина Юрьевна
Колесникова Галина Юрьевна
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Колесникова Галина Юрьевна

Психолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГПУ, специализация "Логопедия", с отличием, 2004 г. окончания.
  • ДВГГУ, квалификация "Специальный-психолог", 2007 г. окончания.
  • Аспирантура в ФГБОУ ВПО АГПУ кафедра коррекционной педагогики и психологии, по специальности «Специальная психология». Присвоена квалификация "Специальный психолог", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Присвоена ученая степень кандидата психологических наук, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
Консультация детей
Психолог
1500 р
10 отзывов

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