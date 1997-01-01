Алтухова Татьяна Федотовна

Повышение квалификации по специальности "Кольпоскопия", ГИДУВ, г. Иркутск, Ангарск, 1989 г.

Повышение квалификации по специальности "Онкогинекология", ГИДУВ, г. Иркутск, Ангарск, 1990, 1994 гг.

Повышение квалификации по специальности "Гинекологическая эндокринология", НЦАГиП РАМН, г. Москва, 1997, 1998, 2000, 2001 гг.