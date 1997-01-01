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Алтухова Татьяна Федотовна
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Алтухова Татьяна Федотовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", родильный дом №2 г. Хабаровск; больница №12 г. Хабаровск, 1987 г. окончания.
  • Аспирантура по специальности "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 1999 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Кольпоскопия", ГИДУВ, г. Иркутск, Ангарск, 1989 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Онкогинекология", ГИДУВ, г. Иркутск, Ангарск, 1990, 1994 гг.
  • Повышение квалификации по специальности "Гинекологическая эндокринология", НЦАГиП РАМН, г. Москва, 1997, 1998, 2000, 2001 гг.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации врачей гинекологов-эндокринологов с 1997 г.
Опыт работы
  • 1984-1986 гг. - акушерка, родильный зал роддома №1 г. Хабаровска.
  • 1987 г. врач-интерн, роддом №2 г. Хабаровска.
  • 1987 г. врач-интерн, больница №12 г. Хабаровска.
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Адреса и стоимость приёма
Здоровье женщины
ул. Ленина, 75
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Акушер-гинеколог
2500 р
0 отзывов

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