Алтухова Татьяна Федотовна
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Врач гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук проводит приемы по лечению нарушений менструального цикла, привычного невынашивания беременности, бесплодия, гинекологических эндокринных заболеваний (СПКЯ, кист яичников, миомы матки, эндометриоза, мастопатии); воспалительных заболеваний органов малого таза; климактерического синдрома. Профилактику и лечение урогепитальных атрофий и постменопаузального остеопороза. Консультация по индивидуальному подбору заместительной гормональной терапии, ее сопровождению и коррекции. Консультативное сопровождение протоколов фолликулометрий и стимуляции овуляции. Гормональное сопровождение беременности, индуцированной ЭКО. Консультация беременных с патологией системы гемостаза. Лечение угрозы прерывания беременности. Приемы по контрацепции. Кольпоскопию. Лечение генитальных инфекций.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленина, 75
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2500 р
Акушер-гинеколог
2500 р
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