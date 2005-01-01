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Иевлева Надежда Федоровна
7.4
2

Иевлева Надежда Федоровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство-гинекология", 1984 г.
  • Клиническая ординатура, 1989 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Санитар, Краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1979 г. - 1980 г.
  • Мед. сестра, Краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1980 г. - 1983 г.
  • Врач - акушер - гинеколог, Центральная районная больница г. Хабаровск, 1984 г. - 1987 г.
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
1200 р
2 отзыва

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