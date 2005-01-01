Иевлева Надежда Федоровна
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: Акушерство и гинекология, гинекологическая эндокринология, патология шейки матки, лазерные технологии, малые гинекологические операции.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер-гинеколог
1200 р
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