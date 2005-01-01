Иевлева Надежда Федоровна

Санитар, Краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1979 г. - 1980 г.

Мед. сестра, Краевая клиническая больница г. Хабаровск, 1980 г. - 1983 г.

Врач - акушер - гинеколог, Центральная районная больница г. Хабаровск, 1984 г. - 1987 г.