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Здоровье женщины
0.0
Рейтинг

Здоровье женщины

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Ленина, 75
5-й этаж, каб. 536
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Алтухова Татьяна Федотовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алтухова Татьяна Федотовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Гнатюк Любовь Федотовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гнатюк Любовь Федотовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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