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  3. Ананьев Константин Георгиевич
Ананьев Константин Георгиевич
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Ананьев Константин Георгиевич

Дерматолог, Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1993г. - ДВГМУ по специальности "Лечебное дело"
  • 1993-1995гг. - клиническая ординатура по специальности «Дерматовенерология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём детей
Дерматолог
1800 р
Первичный приём взрослых
Трихолог
2000 р
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём детей
Дерматолог
1600 р
9 отзывов

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