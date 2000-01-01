Ананьев Константин Георгиевич
Стаж 22 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Защитил кандидатскую диссертацию в 2002 году, автор более 50 печатных работ. Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: амбулаторный консультативный приём больных, страдающих трудно поддающимися лечению формами акне, розацеа, экземой, псориазом, красным плоским лишаем, пиодермией; диагностика и лечение различных видов алопеции и заболеваний ногтей; помощь при заболеваниях кожи и ногтевых пластин грибкового характера; ранняя диагностика новообразований кожи и лечение с помощью лазерной деструкции; диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём детей
Дерматолог
1800 р
Первичный приём взрослых
Трихолог
2000 р
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём детей
Дерматолог
1600 р
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