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  3. Кравцова Валентина Владимировна
Кравцова Валентина Владимировна
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Кравцова Валентина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2017 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология - Косметология".
Курсы повышения квалификации
  • Теория и практика применения препаратов "Meso-Wharton P199" , "Meso-Xanthin P199" , "Mesosculpt C71" , "Mesoeye C71".
  • Прошла подготовку по курсу "Коррекция диспропорции лица. Бьютификация" препаратом "Hafiller".
  • Применение химических пилингов поверхностного и срединного действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный подход к омоложению кожи косметикой Martinex – Medik Control Peel.
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Косметолог
1500 р
Дерматовенеролог
1500 р
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