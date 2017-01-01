Кравцова Валентина Владимировна

Теория и практика применения препаратов "Meso-Wharton P199" , "Meso-Xanthin P199" , "Mesosculpt C71" , "Mesoeye C71".

Прошла подготовку по курсу "Коррекция диспропорции лица. Бьютификация" препаратом "Hafiller".

Применение химических пилингов поверхностного и срединного действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный подход к омоложению кожи косметикой Martinex – Medik Control Peel.