Кравцова Валентина Владимировна

ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2017 г. окончания.
ИПКСЗ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология - Косметология".
Курсы повышения квалификации
Теория и практика применения препаратов "Meso-Wharton P199" , "Meso-Xanthin P199" , "Mesosculpt C71" , "Mesoeye C71".
Прошла подготовку по курсу "Коррекция диспропорции лица. Бьютификация" препаратом "Hafiller".
Применение химических пилингов поверхностного и срединного действия для коррекции инволюционных изменений кожи. Комплексный подход к омоложению кожи косметикой Martinex – Medik Control Peel.
Теория и практика применения препарата Диспорт (ботулинический токсин типа А) в эстетической медицине.
Владение препарата Ксеомин в области эстетической дерматологии.
Прошла семинар-практикум и овладела сочетанными методиками коррекции птоза и потери объема тканей ( 3-D – МЕЗОНИТИ – моно-нити, нити с насечками, спирали, косички) и может применять их в клинической практике.
Применение препарата РЕЛАТОКС ( ботулотоксина типа А).
Основы здоровой кожи по системе доктора Зейна Обаджи.
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