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  3. Антонов Александр Геннадьевич
Антонов Александр Геннадьевич
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Антонов Александр Геннадьевич

Уролог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Урология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
Уролог
По запросу
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