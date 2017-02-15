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Покиньчереда Ирина Анатольевна
6.0
0
Покиньчереда Ирина Анатольевна
Гематолог
,
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Серт. №0727070000833 выдан 29.09.2018, действителен 5 лет.
Серт. №0127240977677 выдан 15.02.2017, действителен 5 лет.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
Терапевт
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1300 р
Терапевт
1000 р
0 отзывов
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