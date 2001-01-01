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Бабкина Анастасия Николаевна
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Бабкина Анастасия Николаевна
Акушер
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №4
ул. Яшина, 29
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