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  3. Женская консультация Родильного дома №4
Женская консультация Родильного дома №4
0.0
Рейтинг

Женская консультация Родильного дома №4

Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Яшина, 29
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Тульвинская Оксана Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тульвинская Оксана Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Воскресенская Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воскресенская Ольга Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
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Абилгасанова Вафа Алиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Абилгасанова Вафа Алиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет / Врач второй категории
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Гусева Татьяна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гусева Татьяна Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Мамедова Афет Бейлер
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мамедова Афет Бейлер

Акушер-гинеколог
Стаж 4 года / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 4 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Ершуева Анастасия Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ершуева Анастасия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Гороховский Михаил Вадимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Гороховский Михаил Вадимович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Ваганов Константин Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ваганов Константин Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Прокофичева Юлия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прокофичева Юлия Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Владимерцева Татьяна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Владимерцева Татьяна Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Мишина Анастасия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишина Анастасия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Тихомиров Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тихомиров Сергей Александрович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Яковлева Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковлева Анна Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Карангина Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карангина Валентина Ивановна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Нарис Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нарис Елена Владимировна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Штэфан Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штэфан Татьяна Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Бабкина Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабкина Анастасия Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Ваганова Елена Владимировна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ваганова Елена Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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