Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Бачинин Евгений Альбертович
6.0
0
Бачинин Евгений Альбертович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Интернатура, Краевая клиническая больница №1 г. Хабаровск, по специальности "Анестезиология и реаниматология", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Петра Комарова, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Куцый
Михаил Борисович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Дудукалов
Сергей Геннадьевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Сорокопуд
Ольга Петровна
Гастроэнтеролог
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...