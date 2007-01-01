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  3. Баженова Елена Валентиновна
Баженова Елена Валентиновна
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Баженова Елена Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность “Педиатрия”, 1990 г. окончания.
  • Интернатура в областной больнице г. Биробиджана по специальности “Педиатрия”, присвоена квалификация “Педиатр”, 1991 г. окончания..
  • Сертификат по специальности “Ультразвуковая диагностика” от 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональньная переподготовка “Ультразвуковая диагностика”, ДВГУ, 2001 г.
  • Повышение квалификации по программе “Ультразвуковое исследование сосудистой системы” от 2007 г.
  • Повышение квалификации по программе “Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов”, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач УЗИ, МБУЗ ККБ №2, с 2007 г. по настоящее время.
  • Врач УЗИ “Белая клиника”, с 2016 г по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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