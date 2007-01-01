Баженова Елена Валентиновна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Владеет ультразвуковыми исследованиями всех органов и систем, включая специальные сложные исследования:
- УЗИ костно-суставной системы и периферических нервов
- транскраниальную доплерографию с оценкой мозгового кровообращения
- доплерографию венозной системы головного мозга с проведением нагрузочных проб.
- УЗИ костно-суставной системы и периферических нервов
- транскраниальную доплерографию с оценкой мозгового кровообращения
- доплерографию венозной системы головного мозга с проведением нагрузочных проб.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...