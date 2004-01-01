Бакирова Римма Робертовна
Стаж 8 лет
Принимает детей
На базе МЦ «Ланта» проводит уходовые процедуры (чистки, пиллинги, маски), осуществляет инъекционные методы (контурная пластика, биоревитализация, мезотерапия, нитивой лифтиг, коррекция морщин, озонотерапия, плазмолифтинг), так же, работает аппаратными методиками в области коррекции фигуры (кавитация, LPG, лазерная липосакция, прессотерапия), имеет навыки и активно ими пользуется в работе Фракционным Со2 лазером: наноперфорация, омоложение, лазерный пилинг (шлифовка).
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Консультация взрослых
Косметолог
700 р
Консультация детей
Косметолог
700 р
Загрузка комментариев...