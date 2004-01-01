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Бакирова Римма Робертовна
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Бакирова Римма Робертовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Косметолог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело" , 2004-2010 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2010-2011 гг.
  • Сертификат "Дерматовенерология", ГБОУ ВПО ДВГМУ, действующий с 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Косметология", г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях и мастерклассах по косметологии.
Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2016 года по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Консультация взрослых
Косметолог
700 р
Консультация детей
Косметолог
700 р
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