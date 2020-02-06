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  3. Балыкова Ольга Анатольевна
Балыкова Ольга Анатольевна
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Балыкова Ольга Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1993 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен по 06.02.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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