Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Баранова Ольга Владимировна
5.7
0
Баранова Ольга Владимировна
Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пономаренко
Ирина Анатольевна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.3
5
Записаться
Соколов
Михаил Валерьевич
Кардиолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Еремеев
Александр Геннадьевич
Кардиолог
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.6
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...