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  3. Баранова Ольга Владимировна
Баранова Ольга Владимировна
5.7
0

Баранова Ольга Владимировна

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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