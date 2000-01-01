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  3. Крылова Ирина Евгеньевна
Крылова Ирина Евгеньевна
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Крылова Ирина Евгеньевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1983 г.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1983-1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по циклу кардиологии и функциональной диагностике на базе Новосибирского государственного медицинского института, 1986 г.
  • Доп. образование по клинической ЭКГ (г. Новосибирск), 1990 г.
  • Доп. образование по клинической кардиологии (г. Москва), 1991 г.
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Участие в ассоциациях
  • С 2000 года является членом Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов
  • Принимала участие в ежегодных Международных аллергологических и онкологических конгрессах
  • Участие в протоколах лечения и обследования больных вирусными гепатитами, ВИЧ-инфицированных, пациентов с меланомой
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Опыт работы
  • 1986-1988гг. - терапевт-кардиолог, Городская клиническая больница №3
  • 1994-2003гг. - врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделом парентеральных вирусных гепатитов, Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
  • 2003-2011гг. - врач аллерголог-иммунолог, Краевой клинический центр онкологии
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1500 р
2 отзыва

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