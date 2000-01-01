Крылова Ирина Евгеньевна

Проведение противоопухолевой адъювантной интерферонотерапии, противоопухолевой терапии моноклональными антителами. Сравнительный анализ эффективности схем иммунотерапии интерферонами. Реабилитационная иммунотерапия онкологических больных, консультирование больных в РАО и стационарных отделениях. Лечение больных со всеми видами аллергопатологии. Создание онкошколы , аллергошколы. Профилактика, диагностика и лечение больных со вторичными иммунодефицитными состояниями в т.ч. ВИЧ-инфицированных больных, лечение больных парентеральными вирусными гепатитами. Опыт лечения больных оппортунистическими инфекциями, вирусными гепатитами, всеми видами иммунодефицитных состояний, опыт участия в различных профилактических акциях и общественных мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, публичных в СМИ. Лечение и диагностика аллерго- и иммунопатологии у взрослых и детей. Является автором ряда печатных работ, посвященных диагностике и лечению аллергических заболеваний, ВИЧ-инфекции и т.д.