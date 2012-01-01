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  3. Берковская Екатерина Сергеевна
Берковская Екатерина Сергеевна
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Берковская Екатерина Сергеевна

Уролог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по урологии, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2012г. - по наст.время - КГБУЗ Краевая клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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