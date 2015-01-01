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Леушкин Юрий Николаевич
6.0
0
Леушкин Юрий Николаевич
Уролог
Стаж 38 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, «Лечебное дело», 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Переподготовка по курсу «Урология», КГБОУ ДПО «ИПКСЗ», Хабаровск, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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