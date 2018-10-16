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Безручка Галина Павловна
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Безручка Галина Павловна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт , 1977 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
  • Сертификат - терапия – от 16.10. 2013- до 16.10.2018
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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