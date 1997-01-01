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Бирюков Евгений Валерьевич
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Бирюков Евгений Валерьевич

Стоматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 1998 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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