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Бирюков Евгений Валерьевич
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Бирюков Евгений Валерьевич
Стоматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1997 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 1998 г.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2014 г.
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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