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Квасников Иван Михайлович
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Квасников Иван Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Специализируется на протезировании и удалении зубов различной сложности.
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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Пиранья
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Стоматолог
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