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  3. Квасников Иван Михайлович
Квасников Иван Михайлович
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Квасников Иван Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ш. Восточное, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Пиранья
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
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